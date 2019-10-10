Женева, Швейцария, 10 октября 2019, 13:53 — REGNUM Российская сторона не намерена обсуждать тему Крыма ни в одном из форматов, этот вопрос закрыт. Об этом заявил 10 октября журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который допустил использование нормандского формата для обсуждения крымского вопроса. Москва не будет обсуждать Крым ни в нормандском формате, ни как-либо ещё, сказал дипломат.
«Этот вопрос для нас закрыт навсегда», — подчеркнул Руденко.
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