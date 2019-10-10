Женева, Швейцария, , 13:53 — REGNUM Российская сторона не намерена обсуждать тему Крыма ни в одном из форматов, этот вопрос закрыт. Об этом заявил 10 октября журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Российский Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

Он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который допустил использование нормандского формата для обсуждения крымского вопроса. Москва не будет обсуждать Крым ни в нормандском формате, ни как-либо ещё, сказал дипломат.

«Этот вопрос для нас закрыт навсегда», — подчеркнул Руденко.

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