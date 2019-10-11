Грандиозный военный парад в честь 70-й годовщины со дня основания КНР прошел в Пекине и продемонстрировал потрясающие успехи китайского военпрома. Почему теперь Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), подписанный еще между СССР и США, можно считать окончательно похороненным, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Васильев.

Баллистическая ракета средней дальности DF-21D («Дунфэн-21Д») IceUnshattered

Пекин, , 05:10 — REGNUM Ракетное оружие, созданное китайским ВПК, отличается не просто высочайшими характеристиками в своем классе, но и оригинальными подходами к решаемым задачам, что делает китайские ракеты особенно опасными для потенциального противника. Показанные на параде в Пекине ракеты DF-21D («убийца авианосцев») как раз являются хорошей иллюстрацией заявленного тезиса об оригинальности.

Эта баллистическая ракета предназначена для атаки подвижных надводных целей. С учетом того, что дальность стрельбы этой ракеты, по самым скромным оценкам, составляет до 1450 км, а дальность базирующихся на авианосцах истребителей США — 800 км, Китай можно считать достаточно надежно защищенным от нежелательного американского внимания со стороны моря. Не меньший (а может, и больший интерес) вызвало изделие DF-100 и, конечно, DF-ZF — ни много ни мало китайский гиперзвуковой глайдер.

Что же до СНВ-3, то при заявленных успехах Китая США не станут себя ограничивать продлением этого договора.

Читайте подробности в статье Владимира Васильева «Военный парад в Пекине — последний гвоздь в крышку гроба СНВ-3».