Кабул, , 13:56 — REGNUM 9 октября действующий президент Исламской Республики Афганистан и кандидат на пост главы государства Ашраф Гани заявил, что он и его команда уверены в своей победе на президентских выборах, прошедших 28 сентября текущего года, но, тем не менее, необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить повторения хаоса, наступившего после выборов главы государства 2014 года.

Президент Афганистана Ашраф Гани

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Ашраф Гани сделал это заявление в ходе интервью одной из газет.

Ашраф Гани, ссылаясь на ситуацию после выборов 2014 года, заявил, что в этот раз нет времени на борьбу за власть в течение долгих месяцев, а формирование правительства с двумя руководителями лишь подорвет весь достигнутый процесс.

Действующий президент Исламской Республики Афганистан добавил, что он и его команда строго следуют существующим законам и не будут объявлять о своей победе, пока не будут оглашены окончательные результаты, отметив, что до этого могут высказываться лишь предположения.