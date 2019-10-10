Киев, 10 октября 2019, 13:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выстроил «жесткую вертикаль» во фракции «Слуга народа», «потому что люди их выбрали». Соответствующее заявление он сделал 10 октября в Киеве на пресс-марафоне, комментируя причины жесткой вертикали во фракции «Слуга народа».
Он сообщил, что провел откровенную беседу с депутатом от фракции «Слуга народа» Александром Дубинским после его жесткой критики относительно сотрудничества правительства с Международным валютным фондом.
Как сообщалось, ранее Дубинский заявил, что Украина находится под управлением МВФ. По его словам, МВФ создает условия для вхождения в страну транснациональных корпораций и возврата их ранее вложенных инвестиций. Он считает, что парламент полностью зависим от МВФ, и назвал Украину «республикой под управлением клуба кредиторов».