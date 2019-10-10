Киев, , 13:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выстроил «жесткую вертикаль» во фракции «Слуга народа», «потому что люди их выбрали». Соответствующее заявление он сделал 10 октября в Киеве на пресс-марафоне, комментируя причины жесткой вертикали во фракции «Слуга народа».

«Они победили благодаря мне, благодаря поддержке общества моей фамилии и благодаря тому, что они много значат в своих регионах или городах. Я не хочу ломать эту партию. Они знают мое отношение. Если они сами начнут есть друг друга, я через год их распущу. Это факт», — пообещал Зеленский.

Он сообщил, что провел откровенную беседу с депутатом от фракции «Слуга народа» Александром Дубинским после его жесткой критики относительно сотрудничества правительства с Международным валютным фондом.

«Он говорит свое откровенное отношение к Международному валютному фонду. А я считаю, что это вопрос не депутатов, а правительства. Они должны нести ответственность за условия сотрудничества с МВФ и за то, чтобы это сотрудничество было. Это точно не вопрос депутатов «Слуги народа». Но господин Дубинский не может быть депутатом, он остается журналистом. Он и журналист, и блогер, и депутат. Поэтому такой талантливый человек», — прокомментировал Зеленский критику Дубинского относительно сотрудничества Киева с МВФ.

Как сообщалось, ранее Дубинский заявил, что Украина находится под управлением МВФ. По его словам, МВФ создает условия для вхождения в страну транснациональных корпораций и возврата их ранее вложенных инвестиций. Он считает, что парламент полностью зависим от МВФ, и назвал Украину «республикой под управлением клуба кредиторов».