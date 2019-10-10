Кабул, , 13:55 — REGNUM 9 октября высокопоставленный командир Национальной армии Афганистана на юге страны заявил, что на территории провинции Урузган (столица провинции — г. Таринкот) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 8 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Хаз Урузган вышеупомянутой провинции.

Согласно вышеупомянутому заявлению, ликвидированные в результате операции Национальных сил безопасности и обороны талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были вовлечены в серию терактов и нападений на правительственные войска.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.