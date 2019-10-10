Джелалабад, Афганистан, 10 октября 2019, 13:52 — REGNUM 9 октября официальный представитель Министерства внутренних дел Исламской Республики Афганистан заявил, что на территории провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, был арестован высокопоставленный командир ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Шир Дад.
По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», арестованный высокопоставленный командир ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был напрямую вовлечен в подготовку ряда крупных терактов и нападений на правительственные войска.
По словам официального представителя Министерства внутренних дел Исламской Республики Афганистан, в ходе операции Национальными силами безопасности и обороны был изъят один автомат Калашникова и несколько гранат, принадлежавших боевикам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
На данный момент официальные представители ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.