* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Джелалабад, Афганистан, , 13:52 — REGNUM 9 октября официальный представитель Министерства внутренних дел Исламской Республики Афганистан заявил, что на территории провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, был арестован высокопоставленный командир ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Шир Дад.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», арестованный высокопоставленный командир ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был напрямую вовлечен в подготовку ряда крупных терактов и нападений на правительственные войска.

По словам официального представителя Министерства внутренних дел Исламской Республики Афганистан, в ходе операции Национальными силами безопасности и обороны был изъят один автомат Калашникова и несколько гранат, принадлежавших боевикам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.