Киев, , 13:47 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что «ничего не должен» главе МВД Арсену Авакову и готов его уволить в случае неудовлетворительной работы.

Об этом он заявил в ходе общения с журналистами сегодня, 10 октября, отвечая на вопрос о «старых лицах» во власти, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Господин министр Аваков… это никакой не компромисс, потому что я ничего ему не должен и ничем не обязан. Есть, скажем так, испытательный срок — но мы хотим новые лица в министерстве внутренних дел», — отметил Зеленский.

Он напомнил, что в ряде силовых ведомств — в частности, в Национальной полиции, Госпогранслужбы, Национальной гвардии — за последнее время сменились руководители.

«Я всем сказал министрам и всем правоохранителям, я сказал откровенно: реальные дела, пожалуйста, до конца года. Не будет — мы всех уволим», — уточнил Зеленский.

ИА REGNUM напоминает, что ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что решение оставить в составе правительства Авакова было «одним из самых сложных». Премьер отметил, что Аваков сделал «много хорошего для страны в определенный период времени», но при этом главе МВД «очертили красные линии», за которые ему нельзя переступать.