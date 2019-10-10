Ашхабад, , 13:45 — REGNUM Объединить усилия по обеспечению безопасности и стабильности договорились министры иностранных дел стран СНГ в Ашхабаде, сообщает 10 октября издание Orient.

В рамках заседания Совета глав МИД СНГ была принята программа действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами. Участники Совета также одобрили проект обращения глав Содружества в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Российская сторона внесла проект положения об Играх стран СНГ. Кроме того, министры рассмотрели проект стратегии обеспечения информационной безопасности стран СНГ.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в Ашхабаде прошел Совет министров иностранных дел стран СНГ. 11 октября в Туркмении состоится саммит глав государств стран СНГ.

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