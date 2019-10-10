Вильнюс, , 13:44 — REGNUM В столице Литвы Вильнюсе сегодня, 10 октября, началась двухдневная встреча инициаторов создания кибервойск Евросоюза, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Как отмечает минобороны Литвы, в настоящий момент в разработке проекта создания кибервойск участвует восемь стран: Эстония, Хорватия, Польша, Литва, Нидерланды, Финляндия, Румыния и Италия. Ещё шесть являются наблюдателями: Испания, Франция, Словения, Германия, Греция и Бельгия.

В Вильнюсе эксперты прорабатывают так называемый «Меморандум о взаимопонимании», в котором должна быть описана работа кибервойск ЕС и все технические детали. Литва стремится создать международные бригады, в которые войдут специалисты из разных стран ЕС и НАТО, которые на основе ротации будут готовы отражать кибернетические угрозы ЕС.