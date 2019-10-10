В 2020 году Белоруссия станет сопредседателем в СНГ, а в 2021 году возглавит это объединение постсоветских республик. Об этом заявил прессе председатель Исполкома СНГ — исполнительный секретарь этой организации Сергей Лебедев.

Москва, , 13:39 — REGNUM Он отметил, что «Минск неофициально считается столицей СНГ — там находится штаб-квартира Исполкома». По его словам, в следующем году председательство примет Узбекистан, а Белоруссия с Туркменией получат статусы сопредседателей — такое решение будет офорСНГмлено 11 октября на заседании Совета глав государств СНГ.

Напомним, что одновременно Белоруссия возглавит ОДКБ: несмотря на коррупционный скандал в белорусском Совбезе, Александр Лукашенко продвинул госсекретаря этой структуры Станислава Зася на должность генсека этого регионального оборонного объединения.