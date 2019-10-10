Копенгаген, , 13:42 — REGNUM Представитель датской партии «Радикалы» по правовым вопросам Кристиан Хегор назвал предложение правительства усилить режим пограничного контроля «символической политикой, которая не даст никаких результатов». Власти озвучили такую инициативу после череды взрывов в датской столице.

«Ужесточать контроль на границах чтобы предотвратить подобные случаи бессмысленно: даже если бы контроль был усилен, например, до взрыва у Налогового управления, это бы ничего не изменило. Впоследствии выяснилось, что у одного из подозреваемых вообще не было судимостей, значит он мог бы беспрепятственно пересечь границу. Пограничники же не могут задержать лицо, у которого нет никаких судимостей», — заявил политик. Хегор также обратил внимание на то, что выполнять эту задачу будет полиция, которая и без того испытывает трудности с нехваткой кадров — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Представители Датской народной партии, напротив, положительно отозвались о предложении правительства. «Как оказалось, датское население сталкивается с большим количеством опасностей, в особенности жители столичных районов. Поэтому мы поддерживаем ужесточение пограничного контроля», — заявил сопредседатель партии Сёрен Эсперсен.

Правительство предлагает ввести контроль в портах Рённе, Хельсингёра, Фредериксхавна и Грено, на все поезда, следующие из Швеции в Данию и на все автомобили, движущиеся по мосту через пролив Эресунн.