Киев, , 13:33 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что за время его пребывания на посту главы государства должен состояться официальный визит президента США в Киев.

Об этом он заявил журналистам 10 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский подчеркнул, что его окружение усиленно работает над этим вопросом.

«Для нас это имиджево очень важно, это и важный сигнал для наших партнеров, что Соединенные Штаты поддерживают стратегию, и в целом поддерживают политику Украины», — заявил президент Украины, добавив, что не может сказать, когда именно такой визит состоится.

Ранее сегодня, отвечая на другой вопрос, Зеленский рассказал журналистам, как и зачем он приглашал на Украину нынешнего президента США Дональда Трампа.

«Я хотел, чтобы он приехал. Знаете, это как во времена различных императоров, когда они переодевались и приходили к людям посмотреть, как народ живет. Я хотел, чтобы этот человек — президент такой мощной страны и стратегического партнера Украины — переоделся в человека обычного», — отметил глава Украины.