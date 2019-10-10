Рига, , 13:32 — REGNUM Чтобы привлечь инвестиции, Латвии необходимы чёткие и неизменные предложения для инвесторов. Об этом, как передает портал LSM, сообщил глава Совета иностранных инвесторов Мартиньш Пуке. В этом контексте, считает он, самой сильной стороной Латвии является «человеческий капитал».

«У Литвы и Эстонии есть своя идентичность в вопросе привлечения инвесторов. Латвия пыталась стать финансовым центром и потерпела неудачу, — сказал Пуке. — Наша главная ценность — человеческий капитал, высокая культура труда, ответственность, уровень знаний, образование и навыки сотрудников».

По его словам, за 20 лет работы Совета, с 1999 года, объём инвестиций с 1,5 млрд евро вырос до 16 млрд евро.

«Нам, как стране, важно подключить к работе с инвесторами не только государственные органы, но и самоуправления, — отметил глава Совета иностранных инвесторов. — Что касается интересов инвесторов — им важна неизменность налоговой системы».

Напомним, в рейтинге конкурентоспособности, обнародованном ранее Всемирным экономическим форумом, Латвия занимает 41-е место из 141 страны.