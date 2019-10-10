Киев, 10 октября 2019, 13:35 — REGNUM Украина не является обслуживающим персоналом для американской политики, заявил президент Украины Владимир Зеленский 10 октября во время пресс-конференции в Киеве.
Так он отреагировал на вопрос иностранного журналиста, касательно дальнейших действий Украины на просьбы президента США Дональда Трампа о расследовании деятельности его вероятного конкурента на выборах Джозефа Байдена и его сына.
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Он подчеркнул, что Украина не выбирает ту или иную сторону в данном вопросе.
Напомним, ранее известный американский философ Фрэнсис Фукуяма посоветовал президенту Украины найти баланс в отношениях с Республиканской и Демократической партиями США.
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