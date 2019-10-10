Как отчитался в интервью «Польскому радио» министр внутренних дел и администрации, координатор по делам спецслужб Польши Мариуш Каминьский, процесс «декоммунизации» польских спецслужб полностью завершён.

Варшава, , 13:32 — REGNUM Как пояснил Каминьский, когда он занял пост координатора спецслужб в 2015 году, в них работали ещё около 500 сотрудников, принятых на работу во времена Польской Народной Республики. «Сейчас нет ни одного», — заверил министр.

По словам министра, в последние годы в работе польских спецслужб произошло много перемен, и сейчас, в наше «сложное и опасное время», сейму (парламенту) необходимо вернуться к вопросу об изменениях в закон о защите государственных секретов.

Изменения в закон о государственных секретах, в частности о порядке доступа к тайной информации, были предложены в начале текущего года. Предполагается, что доступ к государственным секретам должен быть закрыт всем, кто служил в армии и спецслужбах во времена ПНР.