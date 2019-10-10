Брюссель, , 14:53 — REGNUM Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, выступая 9 октября Европарламенте в Брюсселе, отметила плодотворность работы нового украинского правительства по количеству принятых законов.

«Число законодательных актов, принятых с этого лета, беспрецедентно», — заявила она.

Могерини также отметила высокие ожидания общественности по данному поводу и пожелала, чтобы «волна законодательства» привела к реальным результатам.

Напомним, ранее Федерика Могерини заявила, что с 2014 года Евросоюз предоставил Украине €15 млрд. Она отметила, что подобной суммы от ЕС больше не предоставлялось ни одной другой стране мира.