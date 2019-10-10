Копенгаген, , 13:45 — REGNUM Датские партии «Единого списка» в ходе встречи чрезвычайно созванного внешнеполитического комитета Фолькетинга призвали министра иностранных дел Дании вмешаться в ситуацию, которая в настоящее время разворачивается вокруг военной операции Турции в Сирии. Так, представитель партий Ева Флюхольм предложила ввести миротворческие силы ООН на границу турецко-сирийскую границу.

Обеспокоенность в связи с действиями Анкары возникли из-за опасения того, что после вывода американского контингента турецкие войска могут ликвидировать Отряды народной самообороны курдов, которые в течение долгого времени являлись союзниками США в борьбе с ИГИЛ* (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Помимо этого, существует опасность того, что исламисты смогут вновь пополнить свои ряды за счет пленных боевиков, которые сейчас находится в лагерях северной Сирии — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Сопредседатель внешнеполитического комитета в Фолькетинге Маркус Кнут в своем аккаунте в Facebook написал, что Дания должна взять на себя большую ответственность за стабилизацию ситуации в тех районах Сирии, где была одержана победа над исламистами. «Я понимаю, почему США не хотят сохранять свое присутствие в северной Сирии: европейские государства не оказывают в этом практически никакого содействия. Это мы подвержены террористической угрозе и постоянному потоку мигрантов — поэтому мы должны взять на себя больше ответственности», — написал политик.