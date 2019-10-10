Киев, , 13:29 — REGNUM

Украина не может компенсировать олигарху Игорю Коломойскому национализацию активов «Приватбанка». Об этом 10 октября в Киеве на пресс-марафоне заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Как это мировое соглашение с компенсацией из госбюджета? Должны быть какие-то шаги… Мы должны говорить, чтобы государство не несло никаких убытков. Нужно сесть с ним и сказать: «Так не будет, денег нет, никто ничего не вернет. Давай урегулируем. Ты хочешь жить в этой стране? Давай». Но мне не дают возможность это сделать. Я готов в любое время», — сказал Зеленский.

По его словам, вести переговоры с Коломойским могут эксперты-международники.

«Он знает мою позицию относительно «Приватбанка». Это государственная позиция. Я будут защищать Украину, защищать государство. Он это прекрасно знает. Там много судебных производств. Я считаю, что стоит с ним говорить по этому вопросу. Нужно было взять международных независимых экспертов которые должны были надавить и решить этот вопрос… Нужно до марта еще до суда об этом договориться. Но договариваться должен эксперт-международник», — сказал Зеленский.

При этом он допускает, что Нацбанк Украины может проиграть судебный процесс по «Приватбанку».

Как сообщалось, ранее Нацбанк и правительство Украины национализировали «ПриватБанк» Коломойского. По словам экс-президента Петра Порошенко, Коломойский сам согласился на национализацию банка. Позже Коломойский потребовал от Киева компенсировать потери, которые он якобы понес в результате национализации банка.