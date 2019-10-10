Как сообщил в Брюсселе министр финансов, инвестиций и развития Польши Ежи Квециньский, Польша отклонила предложение председательствующей сейчас в Евросоюзе Финляндии о резком сокращении расходной части бюджета Евросоюза, в частности об урезании помощи Польше.

Варшава, , 13:29 — REGNUM По мнению министра, переговоры по бюджету находятся в «мёртвой точке», и в этом году расходную часть бюджета ЕС, скорее всего, согласовать не удастся. Предложение Финляндии о сокращении расходов, ещё более радикальное, чем предложение Европейской комиссии прошлого года, явно не ускоряет приход к согласию.

Финский вариант урезания расходов предполагает уменьшение помощи Польше на 20 млрд евро. Польша против. Там считают, что финансирование новых приоритетов Евросоюза не должно сказаться на «политике сплочённости» и общей аграрной политике.

«Выразительно видно, что государства севера Европы, а также Бенилюкса стоят на позиции значительного ограничения расходов в европейском бюджете … Шансы на согласование действительно невелики», — заявил Квециньский «Польскому радио».

По мнению многих в Брюсселе, компромисс по вопросу бюджета Евросоюза на следующий семилетний период будет возможен только после того, как в 2020 году председательство в ЕС перейдёт к Германии.