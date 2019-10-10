Чебоксары, , 13:27 — REGNUM Китайский инвестор, который строит в Чувашии агропарк, не принял решение о том, где планирует построить молочный завод. А «спекуляции на эту тему раздуваются специально для того, чтобы решить какие-то свои частные проблемы отдельными группами» — в результате формируется «очень негативное мнение о Чувашской Республике» не только на межрегиональном», но и международном уровне. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, такое мнение высказал сегодня, 10 октября, на сессии Госсовета Чувашии министр экономического развития республики Павел Иванов.

Министр экономики, отвечая на вопрос китайских инвестициях и комментируя ситуацию о строительстве молочного завода в рамках агропарка «Чувашия — Сычуань», особо подчеркнул, что «контрагентом является очень надёжная компания, которая очень бережёт своё имя».

«И, конечно, условия, при которых будет реализовываться проект, будет отвечать всем нормам и требованиям как российского законодательства, так и китайского, у которого, кстати говоря, требования несколько даже выше. Той продукции, которую они собираются здесь производить, они уделяют очень большое внимание в части её экологической чистоты. Спекуляции на эту тему раздуваются специально для того, чтобы решить какие-то свои частные проблемы отдельными группами. Это моё мнение и наблюдение, как происходит сейчас», — считает глава минэкономразвития Чувашии.

Он напомнил, что ранее группа депутатов во главе с председателем профильного комитета выезжали на территории, где работает китайский инвестор. По его словам, «со стороны депутатов предложений не было», но были «контрвопросы всякие», что «очень печально».

«Хотелось бы, чтобы работали в одной команде и помогали… Пока избыточное внимание и спекуляции на эту тему формируют очень негативное мнение о Чувашской Республике не только на межрегиональном, но и, извините, международном уровне», — сказал Павел Иванов.

Говоря о проекте по строительству молочного завода, министр сообщил, что «китайской стороне несколько вариантов на базе имеющихся свободных участков, которые непосредственно заявлены как частными инвесторами, так и муниципалитетами»:

«Китайская сторона сейчас активно рассматривает, проводит проектно-изыскательские работы, изучает экологическую обстановку, почвогрунт. Для них очень важно, чтобы рядом не было никаких производственных площадок, высоковольтных линий. Поэтому эта спекуляции, что будет якобы грязное производство, некорректные, мягко говоря, неправда. Решение окончательное не принято».

Как сообщало ИА REGNUM, строительство агропарка китайской компанией оценивается в 10 млрд рублей. На первом этапе предоставлено в аренду 5 тыс. га сельскохозяйственных земель в Порецком районе под разведение 4 тыс. голов молочных и 2 тыс. голов мясных пород КРС, строительство животноводческого комплекса, производства по переработке молока и говядины. На следующих этапах планируется построить убойный цех, завод по производству молочных изделий, завод по переработке овощей.

Проблемным остаётся вопрос о выделении участка под строительство молочного завода. Ранее из-за протеста жителей инвестор вынужден был отказаться от планов по строительство молокозавода в Моргаушском районе. Протестные акции проходят в Чебоксарском районе.

Напомним, проект реализует ООО «Сычуань-Чувашия агропромышленная торговая компания», зарегистрированное в феврале 2018 года. Учредителем выступило ООО «СЫЧУАНЬ РЭЙЛВЭЙ ИНВЕСТМЕНТ ГРУПП КО., ЛТД» (Китай). Уставный капитал — 800 000 000 рублей.

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