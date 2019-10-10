Чебоксары, 10 октября 2019, 13:27 — REGNUM Китайский инвестор, который строит в Чувашии агропарк, не принял решение о том, где планирует построить молочный завод. А «спекуляции на эту тему раздуваются специально для того, чтобы решить какие-то свои частные проблемы отдельными группами» — в результате формируется «очень негативное мнение о Чувашской Республике» не только на межрегиональном», но и международном уровне. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, такое мнение высказал сегодня, 10 октября, на сессии Госсовета Чувашии министр экономического развития республики Павел Иванов.
Министр экономики, отвечая на вопрос китайских инвестициях и комментируя ситуацию о строительстве молочного завода в рамках агропарка «Чувашия — Сычуань», особо подчеркнул, что «контрагентом является очень надёжная компания, которая очень бережёт своё имя».
Он напомнил, что ранее группа депутатов во главе с председателем профильного комитета выезжали на территории, где работает китайский инвестор. По его словам, «со стороны депутатов предложений не было», но были «контрвопросы всякие», что «очень печально».
Говоря о проекте по строительству молочного завода, министр сообщил, что «китайской стороне несколько вариантов на базе имеющихся свободных участков, которые непосредственно заявлены как частными инвесторами, так и муниципалитетами»:
Как сообщало ИА REGNUM, строительство агропарка китайской компанией оценивается в 10 млрд рублей. На первом этапе предоставлено в аренду 5 тыс. га сельскохозяйственных земель в Порецком районе под разведение 4 тыс. голов молочных и 2 тыс. голов мясных пород КРС, строительство животноводческого комплекса, производства по переработке молока и говядины. На следующих этапах планируется построить убойный цех, завод по производству молочных изделий, завод по переработке овощей.
Проблемным остаётся вопрос о выделении участка под строительство молочного завода. Ранее из-за протеста жителей инвестор вынужден был отказаться от планов по строительство молокозавода в Моргаушском районе. Протестные акции проходят в Чебоксарском районе.
Напомним, проект реализует ООО «Сычуань-Чувашия агропромышленная торговая компания», зарегистрированное в феврале 2018 года. Учредителем выступило ООО «СЫЧУАНЬ РЭЙЛВЭЙ ИНВЕСТМЕНТ ГРУПП КО., ЛТД» (Китай). Уставный капитал — 800 000 000 рублей.
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