Абуджа, , 13:29 — REGNUM В верхнюю палату парламента Нигерии был внесен законопроект, направленный на предотвращение сексуальных домогательств в отношении студентов в университетах страны. Об этом сообщает ВВС Africa.

В законопроекте, который был зачитан в сенате в среду, 9 октября, предлагается тюремный срок от 5 до 14 лет для лекторов, имеющих сексуальные отношения со своими студентами, передает телерадиокомпания.

Эти меры были предприняты вслед за выходом документального фильма ВВС, разоблачившего широко распространенные сексуальные домогательства в двух ведущих университетах Западной Африки. В своем заявлении заместитель председателя Сената Нигерии выразил надежду на то, что расследование журналистов поможет активизировать поддержку его законопроекта. Сенатор Ови Омо-Агедж добавил, что, будучи отцом, он не может принять наличие сексуальных домогательств в университетах.

После трансляции документального фильма ВВС, содержащего кадры со скрытых видеокамер, на которых лекторы из Университета Ганы и Университета Лагоса сексуально домогались до репортеров под прикрытием, изображавших студентов, в сети начались масштабные протесты. В ответ на это оба учреждения дистанцировались от публичных заявлений и отстранили от работы лекторов, которые, однако, опровергли предъявленные им обвинения.

Читайте ранее в этом сюжете: В топовом вузе Нигерии уволили лектора, подозреваемого в изнасилованиях