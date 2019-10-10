Киев, , 13:21 — REGNUM В партии Зеленского «Слуга народа» планировали на старте работы новой Верховной рады запустить процесс принятия 256 законопроектов, касающихся самых разных тем.

Об этом президент Украины заявил в ходе пресс-марафона сегодня, 10 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Это была наша мечта, и это наша ставка. Мы хотим войти в историю Украины как люди, которыми будут гордиться», — подчеркнул Зеленский.

Президент положительно оценил первый месяц работы нынешнего украинского парламента:

«74 законопроекта из 256-ти были определены как приоритетные, 35 из них прошли чтения или приняты. За месяц — это очень быстро», — подчеркнул он.

Ранее спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент перейдет в обычный режим работы после того, как рассмотрит весь пакет законопроектов, которые определены президентомкак неотложные. По его словам, депутатам «осталось немного из этого пакета».