Джакарта, , 13:14 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо встретился с бывшим президентом страны Сусило Бамбанг Юдойоно в президентском дворце в Джакарте 10 октября, сообщает Kompas.

В ходе пресс-конференции по окончанию встречи, которая длилась около часа, глава Индонезии Джоко Видодо заявил, что обсудил с шестым президентом текущую политическую ситуацию в стране.

По словам Джоко Видодо, на встрече также был поднят вопрос о вступлении демократов в кабинет правительства.

«Мы говорим об этом, но решение еще не принято», — заявил Джоко Видодо.

Напомним, Сусило Бамбанг Юдойоно — индонезийский военный и политический деятель, шестой президент Индонезии, который занимал пост главы государства с 2004 по 2014 годы.