Сухум, , 13:06 — REGNUM Правительство Абхазии во главе с премьер-министром Валерием Бганбой сложило полномочия в день инаугурации избранного президента Рауля Хаджимбы.

Бганба подал главе государства заявление о сложении полномочий правительства. Хаджимба принял его и поручил Бганбе исполнять обязанности премьер-министра до тех пор, пока не будет сформирован новый кабинет министров.

Хаджимба поблагодарил правительство и заявил, что впереди — сложные задачи. Абхазии нужно наращивать свои возможности, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Рауль Хаджимба был переизбран на второй пятилетний срок 8 сентября 2019 года.

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