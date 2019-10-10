Москва, , 13:05 — REGNUM Отдельная статья в КоАП, предполагающая штрафы для родителей за детское курение облегчила бы работу полиции, однако проблему снижения возраста курильщиков это не решит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор Кидяев.

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«Нужна ли отдельная новая статья? Возможно, она в чём-то облегчила бы работу правоохранительным органам. Хотя мне кажется куда более целесообразным заходить с другой стороны: ужесточить ответственность тех, кто снабжает детей сигаретами, вейпами, всяческими испарителями и нагревателями. Для них сейчас слишком много возможностей избежать наказания, а суммы штрафов ниже, чем дневная выручка. Вот это — действительно проблема», — заявил Кидяев.

Он обратил внимание и на то, что дети никогда их не поставят в известность, что решили попробовать сигарету.

«Соответственно, если участковый поймает курящего подростка за школой, родители, скорее всего, будут вообще не в курсе случившегося. Наверняка это будут люди, активно осуждающие курение среди детей, не желающие такого для своего ребенка. Штрафовать такую семью — значит наказывать людей, не совершавших виновного действия. Это против сути административного права», — рассуждает парламентарий.

Другой вопрос, если в семье знают о курении ребенка, поощряют или подталкивают его, создают ему доступ к сигаретам, позволяют курить дома, не проводят воспитательной работы и так далее.

«К сожалению, такое бывает, и вот здесь уже можно говорить о прямой вине. Правда, в КоАП уже есть две статьи: за неисполнение родительских обязанностей и за вовлечение детей в курение», — напомнил депутат.