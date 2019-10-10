Сухум, , 13:04 — REGNUM Кабинет министров Абхазии после вступления в должность президента Рауля Хаджимбы в соответствии с положениями закона «О президенте Республики Абхазия» сложил свои полномочия. Соответствующий указ 10 октября подписал президент Абхазии.

Шахматы (сс) chess

Глава правительства и министры будут исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

Напомним, 9 октября состоялась инаугурация избранного на второй срок президента Рауля Хаджимбы.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦИК Абхазии, во втором туре президентских выборов Рауль Хаджимба, набравший 47,39% голосов, стал победителем. Его соперник Алхас Квициния набрал 46,17% голосов.

Квициния обратился в Верховный суд с целью признать решение Избиркома незаконным. Политик настаивал, что Хаджимба не набрал нужного для победы количества голосов. Верховный суд Абхазии отказался отменять итоги выборов. 7 октября Квициния подал кассационную жалобу на решение суда.

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