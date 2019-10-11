70-летие Китайской Народной Республики, которое широко отмечалось в эти дни, вызвало бурю дружественных и враждебных комментариев. О том, почему ухудшение советско-китайских отношений в 1950-х годах нельзя рассматривать как свидетельство коренной невозможности установления дружбы между этими странами, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Пекин, , 04:32 — REGNUM Китай не стал присоединяться к предложению советского генсека Никиты Хрущёва «развенчать культ личности Сталина», а китайский руководитель Мао Цзэдун прямо сказал, что такое согласие поставило бы крест на всех достижениях первого десятилетия КНР и привело бы к непоправимой потере лица. Дальнейшее развитие событий показало правоту Китая, который не захотел сдавать собственную идеологию в угоду сиюминутным тактическим преимуществам.

Но те, кто пытается всеми силами вбить клин в отношения между Москвой и Пекином, каждый эпизод ссор, которые случались в отношениях двух стран, стараются использовать как тлеющий уголек, который надо раздуть. Особенно провокационно выглядят эти попытки сейчас, когда и Россия, и Китай по всему периметру своих границ сталкиваются с вполне осязаемыми угрозами со стороны США и их союзников, а российско-китайская граница является чуть ли не единственным рубежом мира и сотрудничества. Общность исторических судеб России и Китая в ХХ веке и сейчас вовсе не случайна, и для достижения максимальной эффективности в их контактах стоило бы глубже понять причины и перспективы этой общности.

Читайте подробности в статье Владимира Павленко «КНР отмечает 70-летие: история и современность».