Рига, , 13:01 — REGNUM В Латвии внесут изменения в закон об информаторах, сообщает Dienas Business.

Закон об информаторах действует в Латвии с 1 мая 2019 года. Он накладывает на работодателя обязанность по защите информаторов. Изменения должны вступить в силу с 2020 года.

В случае, если со стороны работодателя будет причинён ущерб информатору, или его родственникам, размер штрафа вырастет до 14 000 евро. Вырастет и ответственность самих информаторов.

Представитель Госканцелярии Инессе Кушке уточнила, что согласно подготовленным поправкам к административному кодексу, за преследование информатора или его родственников частному лицу грозит штраф: от 30 до 700 евро, должностному: от 40 до 700, а юридическому: от 70 до 14 000 евро.

По ее словам, контрольные функции за соблюдение прав информаторов, вероятно, возложены на Государственную трудовую инспекцию. Случаи предоставления ложных сведений со стороны информаторов будет рассматривать госполиция.

Она добавила, что суть поправок состоит в том, что у каждого есть право сообщить о нарушении, которое угрожает общественным интересам, если эта информация получена гражданином в ходе выполнения своих рабочих обязанностей.