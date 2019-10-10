Амстердам, , 12:58 — REGNUM Правительство Голландии намерено ужесточить меры против дискриминации со стороны работодателей и кадровых агентств. В случае установления факта дискриминации им грозит штраф в размере до 4500 евро. Кроме того, такие факты будут преданы гласности, пишет газета «Волкскрант».

При этом данные меры касаются не только собственно личности кандидата на должность, но и процедуры приёма на работу нового сотрудника. Работодатели впредь будут обязаны указывать, какие они принимают меры при отборе новых сотрудников для избежания дискриминации. В случае несоблюдения этого требования инспекция Министерства по социальным вопросам может сперва вынести предупреждение, а в дальнейшем назначить штраф.

Дискриминация продолжает оставаться серьёзной проблемой на рынке труда. При этом речь идёт не о дискриминации на основе пола или возраста, а о дискриминации на основе происхождения.