Анкара, , 13:05 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подверг критике Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за осуждение ими турецкой агрессии в Сирии, об этом 10 октября сообщает Anadolu Ajansi.

По мнению главы турецкого внешнеполитического ведомства, озвученному во время пресс-конференции в Анкаре, те, кто принес так много страданий Йемену, не имеют права клеветать на Турцию.

«Так много людей погибло в ходе боевых действий в Йемене. На каком основании они теперь клевещут на нашу спецоперацию в Сирии», — отметил Чавушоглу.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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