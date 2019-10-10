Дамаск, , 12:53 — REGNUM Так называемая Сирийская свободная армия (ССА), получающая поддержку Турции, присоединилась к военной операции «Источник мира» на севере Сирии. Об этом сообщает 10 октября агентство Anadolu.

Бойцы ССА вошли в районы восточнее Евфрата, чтобы поддержать турецкую армию. Анкара в настоящее время именует подразделения ССА «Сирийской национальной армией».

Как сообщало ИА REGNUM, военную операцию «Источник мира» на сирийской территории Турция начала 9 октября. Она нацелена на создание на севере страны буферной зоны — защитного пояса для вблизи турецкой границы.

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