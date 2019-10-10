Каспийск, Дагестан, , 13:03 — REGNUM Учения по спасению моряков, терпящих бедствие, впервые прошли в Дагестане с участием гражданской авиации. В маневрах были задействованы вертолет авиационно-спасательного центра МИ-8МТ, ракетные и артиллерийские корабли и катера, сообщили ИА REGNUM 10 октября в пресс-службе Южного военного округа.

В пунктах базирования кораблей Каспийской флотилии (КФл), а также в акватории Каспийского моря в Дагестане экипажи кораблей КФл приняли участие в учении по борьбе за живучесть кораблей и эвакуации личного состава», — сказано в сообщении.

По легенде тренировки, корабль во время боевых действий получил критические повреждения. Личный состав сумел предотвратить поступления забортной воды, однако её объем привел к затоплению корабля. Командир принял решение об эвакуации экипажа и отдал команду покинуть аварийный корабль.

Моряки надели индивидуальные средства спасения и покинули судно. Тут же на воду были сброшены плоты и спущена патрульная лодка, которые «спасли» оказавшихся за бортом матросов.

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