Киев, , 12:54 — REGNUM Протесты местных властей Украины против имплементации «формулы Штайнмайера» связаны с угрозой государственного переворота. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 10 октября во время пресс-конференции в Киеве.

На вопрос журналиста о том, не выглядит ли реакция местных властей на согласование «формулы», как госпереворот, Зеленский ответил:

«Я не хочу об этом думать и верить той информации, которую я получаю из других источников — разведывательных и в сфере безопасности. Где-то существуют и эти случаи».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд местных органов власти принял обращения к Зеленскому с требованием отказаться от выполнения «формулы Штайнмайера», в частности от разведения войск в Донбассе.

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