Пхеньян, , 12:53 — REGNUM Испытания баллистической ракеты Minuteman III, которые повели в США, в КНДР назвали провокацией. Соответствующее заявление представителя МИД республики было размещено 10 октября в государственном агентстве Северной Кореи ЦТАК.

В заявлении внешнеполитического ведомства утверждается, что пуск был осуществлен для оказания давления на КНДР. Также в нем отмечается, что Пхеньян способен ответить на подобном уровне, но воздержится от данной меры.

Напомним, 2 октября командование военно-воздушных сил Соединенных Штатов сообщило о пуске баллистической ракеты Minuteman III с авиабазы «Вандерберг». Согласно опубликованной информации, она успешно прошла 6 тыс. километров и поразила мишень в районе Маршалловых остров в Тихом океане.