Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что его действия ограничены законодательством, которое не позволяет влиять на правоохранительные органы в вопросе борьбы с коррупционерами и бандитами. Зеленский заявил, что «на второй день» он прибыл на работу, думая, что его команда будет всех коррупционеров сажать.
Президент Украины Владимир Зеленский не будет вмешиваться в судебный процесс по «Приватбанку», но обещает отреагировать, если вердикт суда будет не в пользу государства.
От конкретики по этому вопросу президент Украины воздержался, только лишь повторив, что не будет вмешиваться в судебный процесс.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донбассе есть только две стороны конфликта — Россия и Украина. Он отметил, что РФ также должна дать гарантии разведения войск, поскольку является участником трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что он не боится массовых акций протеста,
Зеленский: «Я, как Ван Дамм, в таком конкретном шпагате нахожусь»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за сложности выполнения Минских соглашений он чувствует себя как актёр Жан Клод Ван Дамм.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал «предательством» действия украинских политиков, которые не дают ему возможности выполнять президентские обязанности, в частности завершать войну и гибель украинцев. При этом он сообщил, что вынесет на обсуждение нормандского формата вопрос ввода миротворческого контингента на неконтролируемый участок российско-украинской границы.
Зеленский готов к переговорам с Путиным по вопросу обмена заключёнными
Президент Украины Владимир Зеленский готов проводить прямые переговоры с президентом России касательно обмена заключёнными.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у его предшественников не было такого большого желания завершить войну в Донбассе.
«Так как мы хотим закончить войну, я думаю, что у прошлой власти такого желания, такого напора не было», — рассказал Зеленский. Он отметил, что готов к переговорам по телефону, в «нормандском формате», в Минске.
Встреча с Путиным не планируется — Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным пока не планируется из-за определённого противодействия.
«Силой и дурак может», — ответил президент Украины Владимир Зеленский на вопрос журналиста о насильственном разгоне экс-участников войны в Донбассе, приехавших в зону разведения сторон. Заявление прозвучало 10 октября во время пресс-конференции в Киеве.
«С «ветеранами» нужно разговаривать, объяснять свою позицию, объяснять позицию президента», — рассказал он. Зеленский сообщил, что встречался с радикалами и объяснял им ситуацию вокруг разведения сил и «формулы Штайнмайера».
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что нынешние власти страны намерены провести местные выборы, как только позволит законодательство.
Об этом он сказал в ходе общения с журналистами сегодня, 10 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.
Президент признал, что его команда честно хотела «сразу все перезагрузить» — но «есть законодательные вещи, которые мы не можем нарушить».
В Минских соглашениях предусмотрено разведение сил, которое Украина не может себе позволить, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Подписали люди, которые сейчас ходят и говорят «ай-яй-яй!». Я, как Ван Дамм (актёр Жан Клод Ван Дамм — ИА REGNUM), в таком конкретном шпагате нахожусь. Было бы три ноги — сел бы на три», — рассказал Зеленский.
По его словам, украинских силовиков отводят там, где могут обеспечить безопасную ситуацию. В случае, если от Украины будут требовать невозможного, президент страны пообещал обратиться к обществу.
Порошенко кажется, что он может быть лидером другого майдана — Зеленский
Экс-президент Порошенко своими действиями и телеканалами толкает людей на протесты против действующей власти, заявил президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что 100% украинцев поддержат мнение, что арестованный судом на этой неделе бывший депутат Рады от фракции «Народный фронт» Сергей Пашинский является бандитом.
Зеленский подтвердил угрозу госпереворота в связи с «формулой Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наличие угрозы госпереворота на местах, в качестве реакции на «формулу Штайнмайера».