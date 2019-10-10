10 Октября
 
13:08

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что его действия ограничены законодательством, которое не позволяет влиять на правоохранительные органы в вопросе борьбы с коррупционерами и бандитами. Зеленский заявил, что «на второй день» он прибыл на работу, думая, что его команда будет всех коррупционеров сажать.

«Когда первые наручники надели… все сказали «ай-ай-ай», президент не имеет права влиять на правоохранительные органы… Я могу собирать совещания и обсуждать с правоохранителями их действия? И так нельзя… А если ходит бандит по улице… я могу их спросить, где посадки людей? Ну вот это можно, но очень осторожно, чтобы, не дай Бог, это не было влияние», — описал ситуацию президент.
13:07

Президент Украины Владимир Зеленский не будет вмешиваться в судебный процесс по «Приватбанку», но обещает отреагировать, если вердикт суда будет не в пользу государства.

«Посмотрим на результат… Если результат будет такой, что мне надо будет защищать государство, я буду защищать наше государство», — заявил Зеленский.

От конкретики по этому вопросу президент Украины воздержался, только лишь повторив, что не будет вмешиваться в судебный процесс.

13:06

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донбассе есть только две стороны конфликта — Россия и Украина. Он отметил, что РФ также должна дать гарантии разведения войск, поскольку является участником трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

13:04

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что он не боится массовых акций протеста, т. е. нового «майдана».

»По поводу в целом «майдана» — я ничего этого не боюсь. В любой момент, если общество не захочет, чтобы я не был президентом, кровопролития не будет», — подчеркнул он.

13:04

Зеленский: «Я, как Ван Дамм, в таком конкретном шпагате нахожусь»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за сложности выполнения Минских соглашений он чувствует себя как актёр Жан Клод Ван Дамм.

13:02

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «предательством» действия украинских политиков, которые не дают ему возможности выполнять президентские обязанности, в частности завершать войну и гибель украинцев. При этом он сообщил, что вынесет на обсуждение нормандского формата вопрос ввода миротворческого контингента на неконтролируемый участок российско-украинской границы.

13:01

Зеленский готов к переговорам с Путиным по вопросу обмена заключёнными

Президент Украины Владимир Зеленский готов проводить прямые переговоры с президентом России касательно обмена заключёнными.

13:00

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у его предшественников не было такого большого желания завершить войну в Донбассе.

«Так как мы хотим закончить войну, я думаю, что у прошлой власти такого желания, такого напора не было», — рассказал Зеленский. Он отметил, что готов к переговорам по телефону, в «нормандском формате», в Минске.

12:59

Встреча с Путиным не планируется — Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным пока не планируется из-за определённого противодействия.

12:59

«Силой и дурак может», — ответил президент Украины Владимир Зеленский на вопрос журналиста о насильственном разгоне экс-участников войны в Донбассе, приехавших в зону разведения сторон. Заявление прозвучало 10 октября во время пресс-конференции в Киеве.

«С «ветеранами» нужно разговаривать, объяснять свою позицию, объяснять позицию президента», — рассказал он. Зеленский сообщил, что встречался с радикалами и объяснял им ситуацию вокруг разведения сил и «формулы Штайнмайера».

12:58

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что нынешние власти страны намерены провести местные выборы, как только позволит законодательство.

Об этом он сказал в ходе общения с журналистами сегодня, 10 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Президент признал, что его команда честно хотела «сразу все перезагрузить» — но «есть законодательные вещи, которые мы не можем нарушить».

12:57

В Минских соглашениях предусмотрено разведение сил, которое Украина не может себе позволить, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Подписали люди, которые сейчас ходят и говорят «ай-яй-яй!». Я, как Ван Дамм (актёр Жан Клод Ван Дамм — ИА REGNUM), в таком конкретном шпагате нахожусь. Было бы три ноги — сел бы на три», — рассказал Зеленский.

По его словам, украинских силовиков отводят там, где могут обеспечить безопасную ситуацию. В случае, если от Украины будут требовать невозможного, президент страны пообещал обратиться к обществу.

12:56

Порошенко кажется, что он может быть лидером другого майдана — Зеленский

Экс-президент Порошенко своими действиями и телеканалами толкает людей на протесты против действующей власти, заявил президент Украины Владимир Зеленский

12:56

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что 100% украинцев поддержат мнение, что арестованный судом на этой неделе бывший депутат Рады от фракции «Народный фронт» Сергей Пашинский является бандитом.

«Выйдите на улицу и спросите, Пашинский — это бандит или нет? Спросите у людей, у всех. Я даю вам 100%, что если 100 человек спросите, 100 человек скажут: «да», — заявил Зеленский.
12:54

Зеленский подтвердил угрозу госпереворота в связи с «формулой Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наличие угрозы госпереворота на местах, в качестве реакции на «формулу Штайнмайера».

12:49

Пресс-конференция Владимира Зеленского. president.gov.ua