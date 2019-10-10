Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что его действия ограничены законодательством, которое не позволяет влиять на правоохранительные органы в вопросе борьбы с коррупционерами и бандитами. Зеленский заявил, что «на второй день» он прибыл на работу, думая, что его команда будет всех коррупционеров сажать.

« Когда первые наручники надели… все сказали «ай-ай-ай», президент не имеет права влиять на правоохранительные органы… Я могу собирать совещания и обсуждать с правоохранителями их действия? И так нельзя… А если ходит бандит по улице… я могу их спросить, где посадки людей? Ну вот это можно, но очень осторожно, чтобы, не дай Бог, это не было влияние », — описал ситуацию президент.