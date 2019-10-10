Москва, , 12:45 — REGNUM Законопроект о штрафах за просрочку оплаты перемещения и хранения автомобиля на спецстоянке внесло в Госдуму заксобрание Архангельской области, передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября.

Государственная дума РФ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Предлагается установить механизм привлечения к административной ответственности за нарушение срока оплаты стоимости перемещения на специализированную стоянку и хранения задержанного транспортного средства на такой стоянке.

Штраф составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Административная ответственность за неоплату в установленный срок расходов специализированных организаций, связанных с перемещением и хранением задержанного транспортного средства, имеет не только и не столько штрафную функцию, сколько профилактическую направленность, указали авторы.

Согласно проекту федерального закона полномочиями по составлению протоколов по данному административному составу наделяются должностные лица исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, уполномоченных на установление сроков оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств, а полномочиями по рассмотрению административных дел данной категории — судьи.