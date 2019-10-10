Исламабад, , 12:43 — REGNUM Заседание руководства оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» 9 октября продемонстрировало, что единства по вопросу участия в «Марше свободы» добиться не удалось. Об этом сообщает пакистанский телеканал Dunya News.

Руководство партии разделилось: часть лидеров хочет присоединиться к маршу и «свергнуть нелегитимный режим Имрана Хана», другая — считает, что исламисты «Джамийат Улема-е-Ислам», организующей демонстрацию, используют религию в корыстных целях.

В любом случае решение об участии в массовом протесте должно быть принято бывшим премьер-министром и лидером партии Навазом Шарифом, который в настоящее время отбывает тюремный срок. В случае, если «Лига» присоединится к «Маршу свободы», он объединит все важнейшие оппозиционные партии в борьбе против правительства.