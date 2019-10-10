Киев, , 12:43 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский считает, что 100% украинцев поддержат мнение, что арестованный судом на этой неделе бывший депутат Рады от фракции «Народный фронт» Сергей Пашинский является бандитом.

Об этом он сказал журналистам сегодня, 10 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Выйдите на улицу и спросите, Пашинский — это бандит или нет? Спросите у людей, у всех. Я даю вам 100%, что если 100 человек спросите, 100 человек скажут: «да»», — заявил Зеленский.

ИА REGNUM напоминает, что Печерский районный суд Киева 7 октября избрал в отношении Пашинского меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 декабря без права на внесение залога. Суд удовлетворил просьбу следователей центрального аппарата Государственного бюро расследований Украины, которые занимаются делом Пашинского. Бывшего депутата обвиняют в том, что 31 декабря 2016 года в одном из сел Киевской области он выстрелил в местного жителя.