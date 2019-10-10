9 октября состоялась встреча премьер-министра Пакистана Имрана Хана и Председателя КНР Си Цзиньпина.

Пакистан и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Исламабад, , 12:42 — REGNUM По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, глава правительства Пакистана поблагодарил китайского лидера за помощь, оказанную в период тяжелого экономического кризиса. Как отметил Имран Хан, Китай помог Исламабаду финансово «без каких-либо условий». Ранее средства массовой информации предполагали, что КНР отказала Пакистану в новых кредитах.

Позднее, подводя итоги встречи, министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши, заявил, что Имрану Хану было чрезвычайно важно обсудить проблему Кашмира с Си Цзиньпином до краткосрочного визита китайского лидера в Индию.