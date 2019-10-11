Китай показал всему миру, как преемственность власти и стратегического проекта развития способна вывести страну на лидирующие позиции в мире. О том, почему китайским коммунистам удалось сделать то, на чём сломался СССР, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Мао Цзэдун Иван Шилов © ИА REGNUM

Пекин, , 01:00 — REGNUM История внятно показала, что Мао Цзэдун оказались гораздо более последовательными и прилежными учениками Владимира Ленина, чем советский генсек Никита Хрущёв. Мало того, обвинения Мао в «троцкизме», раздававшиеся со стороны советских пропагандистов, гораздо больше подошли бы самому Хрущёву. Ленин абсолютно правильно предвидел, что дальнейшие пути борьбы за социализм совпадут с борьбой национально-освободительной, а значит, более перспективными для социализма являются не страны западных метрополий, а напротив, государства, которые образуются в будущем на месте освободившихся восточных колоний.

Возникновение феномена социализма с китайской спецификой полностью подтвердило правоту Ленина, а успехи, которые явила китайская стратегия, говорят о том, что руководители этой страны восприняли коммунистическую идеологию как практическое знание, требующее творческого применения на каждом этапе исторического развития. То, что в СССР выродилось в болтовню, в Китае оказалось руководством к действию.

Читайте подробнее в статье Владимира Павленко «Учение Мао Цзэдуна — это марксизм-ленинизм эпохи глобализма».