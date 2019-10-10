Тбилиси, 10 октября 2019, 12:40 — REGNUM Первый зарубежный визит Георгия Гахарии в ранге премьер-министра Грузии не случайно был запланирован и состоялся именно в Баку. Об этом Гахария заявил на заседании правительства Грузии 10 октября.
По его словам, это сотрудничество должно быть эффективным, результативным и вытекать из интересов обеих стран, особенно на фоне происходящих в регионе событий.
Напомним, что первый официальный зарубежный визит новый премьер Грузии нанес 9 октября в Баку. До этого азербайджанские СМИ сообщили об открытии на территории монастырского комплекса Давид Гареджи в Азербайджане очередного погранпоста и ограничении допуска грузинских священников на эту территорию. На заседании правительства Гахария сообщил, что с 11 октября допуск для грузинского духовенства в монастыри на контролируемой Азербайджаном территории комплекса откроется.