Тбилиси, , 12:40 — REGNUM Первый зарубежный визит Георгия Гахарии в ранге премьер-министра Грузии не случайно был запланирован и состоялся именно в Баку. Об этом Гахария заявил на заседании правительства Грузии 10 октября.

«Вчера у нас был визит в Баку. Не случайно, что мы приняли решение совершить первый визит именно в Азербайджан. Вы знаете, что сотрудничество между двумя странами вышло не только за рамки двусторонних отношений, но и региональных, и приобрело контекст международного сотрудничества», — пояснил премьер-министр.

По его словам, это сотрудничество должно быть эффективным, результативным и вытекать из интересов обеих стран, особенно на фоне происходящих в регионе событий.

«Сегодня, особенно на фоне происходящих в регионе событий, крайне важно эффективное сотрудничество между двумя странами с целью обеспечения мира, стабильности и безопасности», — заявил Георгий Гахария.

Напомним, что первый официальный зарубежный визит новый премьер Грузии нанес 9 октября в Баку. До этого азербайджанские СМИ сообщили об открытии на территории монастырского комплекса Давид Гареджи в Азербайджане очередного погранпоста и ограничении допуска грузинских священников на эту территорию. На заседании правительства Гахария сообщил, что с 11 октября допуск для грузинского духовенства в монастыри на контролируемой Азербайджаном территории комплекса откроется.