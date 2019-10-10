Киев, , 12:39 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пообещал силой не разгонять украинских ветеранов, которые зашли в Золотое (Луганская обл.) для защиты местного населения и митингуют против отвода воюющих сторон в Донбассе. Соответствующее заявление Зеленский сделал в Киеве 10 октября на пресс-марафоне, отвечая на вопрос о возможности применения силы в отношении ветеранов, которые вошли в Золотое.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Силой и дурак может, это и дурак может. С ветеранами нужно разговаривать, доносить свою позицию, разъяснять позицию президента, объяснять свою гражданскую позицию, позицию как человека. Я вчера встречался с ветеранами», — рассказал Зеленский.

Он напомнил, что пока не может полностью раскрыть стратегию и тактику переговоров с Кремлем.

«99% с которыми я вчера встретился, они говорят: «Почему же вы с нами не коммуницируете, почему же вы нам не объясняете… Как я должен говорить с Россией? Вы хотите, чтобы это была игра в покер, чтобы они знали мои карты? Мы сидим за одним столом, я должен к чему-то готовиться? У меня должна быть какая-то стратегия? Или вы хотите, чтобы все знали, где у нас войска, когда мы уйдем, куда мы отводим, когда мы наступаем? Как я могу всю информацию рассказать? Мне нужны преимущества. А сразу рассказать все наши планы — это не преимущество, это проигрыш», — добавил Зеленский.

Как сообщалось, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что пока нет точной даты встречи лидеров «нормандской четверки». По его словам, лидеры Украины, Германии и Франции готовы в любой момент провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.