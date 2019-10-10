Москва, , 12:38 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты РФ намерено отменить почти тысячу нормативных актов, включая те, которые действуют с 1917 года. Об этом на конференции «Совершенствование трудового законодательства —переход на профилактическую модель управления охраной труда» сообщил директор департамента условий и охраны труда федерального ведомства Валерий Корж.

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Дмитрий Медведев знает, сколько актов СССР отменил, но не знает какие?

Он отметил, что устаревшие требования (в частности, изданные в советское время типовые инструкции под типовое оборудование, для всех видов профессий и работ) сейчас создают избыточную нагрузку на бизнес, что может привести к злоупотреблениям со стороны надзорных органов.

«Поэтому правовое пространство расчищается», — приводит ТАСС слова главы департамента.

Он уточнил, что после обновления базы из порядка 1 тыс. 70 регулирующих советских и российских актов останется всего порядка 80-ти. В частности, с 1 февраля 2020 года будут отменены акты, принятые с 1917 по 1991 год. При этом все нормативные акты, связанные с досрочными пенсиями, останутся, подчеркнул Корж.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, с 1 февраля 2020 года в России отменяются нормативные акты СССР и РСФСР. Перечень документов, подлежащих аннулированию, состоит из 20 тыс. 419 актов. Всего в приложении 1992 страницы.

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