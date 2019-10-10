Киев, , 12:36 — REGNUM Противоборствующие стороны в Донбассе заинтересованы в разведении войск. Об этом 9 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политолог Михаил Погребинский.

При этом он считает, что глава «Нацкорпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкийи писатель Юрий Андрухович «готовы сопротивляться до последнего украинца».

«Сегодня, так как ведет себя власть, кажется, что она готова остановиться после разведения. Разведение — это то, в чем принципиально заинтересованы стороны. Это может быть достигнуто, если новая украинская власть удосужится разобраться с радикалами, которые не хотят и разведения», — сказал Погребинский.

Политолог считает, что Украина может лишиться государственности, если пойдет на силовой вариант возвращения Донбасса.

«Защита от армии, это не только два корпуса, которые там есть, луганский и донецкий, но это ещё и сумасшедшая мощь российской армии. Она руководствуется указаниями главнокомандующего, который ясно дал понять, что если украинская армия предпримет атаку на Донбасс, то за него вступится российская армия. И как сказал Путин, под угрозу будет поставлена государственность Украины. Здравомыслящие люди понимаю, что этим рисковать нельзя. Это могут не понимать люди, которые на улице кричат, что надо победить. Но украинские генералы не будут этого делать», — отметил Погребинский.

Он сообщил, что экс-президент Петр Порошенко специально запугивает людей на майдане, чтобы избежать уголовного преследования и сохранить имущество.

«Полиция говорит, что почти 10 тыс собралось на майдане под лозунгом «Нет капитуляции». Я не думаю, что большинство тех людей за войну. Их не устраивает вариант, который сейчас предложили. Уверен, большинство из них даже не знают, что такое формула Штайнмайера… Руководители пугают их, что «формула Штайнмайера» в интересах Путина, а не Украины. Больше они ничего не понимают», — рассказал Погребинский.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала октября в Киеве начались массовые протесты против разработки «формулы Штайнмайера». 7 октября Украина приостановила процесс разведения войск в районе Золотого и Петровского. По данным пресс-службы Операции объединенных сил, противник нарушил режим прекращения огня. При этом «Нацкорпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввел в Золотое добровольцев и ветеранов войны «для защиты мирного населения».