Киев, 10 октября 2019, 12:41 — REGNUM В Минских соглашениях предусмотрено разведение сил, которое Украина не может себе позволить, заявил президент Украины Владимир Зеленский 10 октября во время пресс-конференции в Киеве.
По его словам, украинских силовиков отводят там, где могут обеспечить безопасную ситуацию. В случае, если от Украины будут требовать невозможного, президент страны пообещал обратиться к обществу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что готов изменить форматы переговоров по Донбассу, если существующие форматы не будут давать результатов.
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