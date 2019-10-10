Киев, , 12:41 — REGNUM В Минских соглашениях предусмотрено разведение сил, которое Украина не может себе позволить, заявил президент Украины Владимир Зеленский 10 октября во время пресс-конференции в Киеве.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Подписали люди, которые сейчас ходят и говорят «ай-яй-яй!». Я, как Ван Дамм (актёр Жан Клод Ван Дамм — ИА REGNUM), в таком конкретном шпагате нахожусь. Было бы три ноги — сел бы на три», — рассказал Зеленский.

По его словам, украинских силовиков отводят там, где могут обеспечить безопасную ситуацию. В случае, если от Украины будут требовать невозможного, президент страны пообещал обратиться к обществу.

«Я хочу, чтобы мне дали возможность, дали мандат. Я хочу быть не в растяжке, а быть нормальным сильным президентом. Ослаблять меня сильными акциями не нужно», — рассказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что готов изменить форматы переговоров по Донбассу, если существующие форматы не будут давать результатов.

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