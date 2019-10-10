Тегеран, , 12:35 — REGNUM Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил о том, что Иран подготовил четвертое частичное приостановление обязательств по СВПД в случае, если европейские партнеры так и не начнут выполнять свои обязательства по данному соглашению. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам дипломата, у Ирана есть все возможности для четвертого отказа от обязательств по «ядерной сделке» перед которым европейцы будут бессильны. Он напомнил о том, что Иран последовательно соблюдал СВПД, о чем свидетельствовало МАГАТЭ, однако совсем недавно терпение Исламской республики кончилось.

Аббас Мусави, говоря о стремлении Ирана к миру и стабильности в регионе, сослался на план «Ормузская мирная инициатива» Хасана Рухани, который является лишь «кратким изложением иранской политики на Ближнем Востоке». Он объявил о том, что в ближайшее время полная версия плана иранского лидера будет опубликована и предложена к рассмотрению странам Персидского залива.