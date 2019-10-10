Тегеран, , 12:34 — REGNUM Вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что, несмотря на санкции, экономические условия в Иране улучшаются весь последний год. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам вице-президента, фактически все макроэкономические показатели Ирана за последний год внушают надежду на стабильный экономический рост. В особенности это характеризует наиболее чувствительную к санкциям внешнюю торговлю. В частности, Эсхак Джахангири отметил, что с мая 2019 года Иран экспортировал несырьевую продукцию стоимостью более 20 млрд. долларов.

Политик призвал иранских предпринимателей «вести экономику страны к процветанию» и открывать Исламскую республику для внешних инвесторов