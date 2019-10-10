Тбилиси, , 12:27 — REGNUM С завтрашнего дня, с 11 октября, азербайджанские пограничники откроют для грузинских священников находящиеся на их территории церкви комплекса пещерных монастырей Давид Гареджи. Об этом на заседании правительства Грузии 10 октября сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, который 9 октября находился с визитом в Баку.

По его словам, проблема Давид Гареджи должна быть решена с учетом национальных интересов обеих стран — Грузии и Азербайджана.

«Хочу напомнить, что мы должны проявлять глубочайшую ответственность и осторожность при каждом шаге, в контексте каждого слова, и понимать, что любовь к родине и патриотизм не означают псевдопатриотических выходок, высказываний и непродуманных шагов. Это наш подход, который мы будем проводить в этом направлении», — заявил премьер.

6 октября азербайджанские СМИ сообщили об открытии на территории Давид Гареджи нового пограничного поста и ограничении доступа грузинских священников и паломников на объекты, находящиеся на контролируемой Азербайджаном территории.

Специальное заявление в связи с происходящими вокруг комплекса Давид Гареджи процессами распространил католикос-патриарх Грузии, который обратился как к главам МИД и МВД Грузии, так и к управлению мусульман Кавказа и попросил их содействия в решении данной проблемы.

9 октября премьер-министр Грузии посетил Баку и провел встречи с президентом, премьер-министром и председателем парламента Азербайджана. На всех встречах, согласно официальной информации пресс-службы правительства Грузии, стороны заверили друг друга, что Грузия и Азербайджан являются друзьями и надежными партнерами и их успешному сотрудничеству никто и ничто помешать не сможет.

Древний пещерный комплекс Давид Гареджи раскинулся на территории Грузии и Азербайджана, и делимитация проходящей между сооружениями этого исторического памятника границы до сих пор не завершена.