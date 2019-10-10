Киев, , 12:26 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что нынешние власти страны намерены провести местные выборы, как только позволит законодательство.

Об этом он сказал в ходе общения с журналистами сегодня, 10 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Президент признал, что его команда честно хотела «сразу все перезагрузить» — но «есть законодательные вещи, которые мы не можем нарушить».

«Как только мы сможем это сделать, мы это сделаем», — сказал Зеленский.

ИА REGNUM напоминает, что по закону местные выборы на Украине должны состояться в следующем году. Однако сразу после победы партии «Слуга народа» на парламентских выборах» в политической силе заявили, что рассматривают вариант объявления досрочных выборов — «чтобы полностью перезагрузить власть». Позже в «Слуге народа» прямо заявили, что дата местных выборов зависит от лояльности региональных элит. В середине сентября представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук заявила журналистам, что местные выборы пройдут в апреле следующего года.