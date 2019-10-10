Ташкент, , 12:25 — REGNUM Не менее 1000 наиболее перспективных работников среднего и низшего звена государственных органов и организаций планируется направить на стажировку за рубеж, сообщает «Газета. уз» со ссылкой на постановление президента Узбекистана.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Программа рассчитана на пять лет. Её реализацией будет заниматься Агентство развития государственной службы при президенте Узбекистана.

«Стажировка сроком от трех до шести месяцев, как ожидается, будет проходить в соответствующих органах и организациях Республики Корея, ОАЭ, стран Европы и других развитых зарубежных государств», говорится в сообщении.

Лицам, проходящим зарубежную стажировку, будет выплачиваться среднемесячная заработная плата в размере 60% от размера зарплаты посла Узбекистана в стране пребывания.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, вопрос наличия квалифицированных кадров в Узбекистане в настоящее время является наиболее острым.